إعلان

بينهم 115 طفلًا.. ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 289 شخصًا

01:18 م الأحد 24 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إنهم يخوضون سباقًا مع الزمن لمواجهة المجاعة داخل القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى سرعة الاستجابة الإنسانية.

وأكد، خلال تصريحات إعلامية اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سكان غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية، واصفًا الأمر بأنه انتهاك لا يمكن السكوت عنه.

وأشار مدير وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 8 فلسطينيين بسبب انعدام الغذاء، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتًا إلى ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 289، بينهم 115 طفلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجاعة في فزة شهداء التجويع الدكتور منير البرش غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم