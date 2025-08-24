بينهم 115 طفلًا.. ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 289 شخصًا

وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إنهم يخوضون سباقًا مع الزمن لمواجهة المجاعة داخل القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى سرعة الاستجابة الإنسانية.

وأكد، خلال تصريحات إعلامية اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سكان غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية، واصفًا الأمر بأنه انتهاك لا يمكن السكوت عنه.

وأشار مدير وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 8 فلسطينيين بسبب انعدام الغذاء، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتًا إلى ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 289، بينهم 115 طفلًا.