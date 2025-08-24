"فضيحة قطر جيت".. إبعاد أحد أبرز مساعدي نتنياهو من مفاوضات الصفقة

القاهرة- مصراوي

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الشرطة قررت إبعاد الجنرال في الاحتياط يوآف "بولي" مردخاي مؤقتاً عن فريق المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمفقودين، لمدة 14 يوماً، ومنعته من الانخراط في هذا الملف، وذلك بعد أن قدّم إفادة وُصفت بأنها "إشكالية" خلال استجوابه الأسبوع الماضي.

مردخاي، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، يشغل منذ بداية الحرب منصب نائب الجنرال نيتسان ألون المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين. ويُنظر إلى دوره على أنه حساس للغاية ومؤثر في سير العمل داخل الطاقم.

وكانت القناة قد كشفت في يوليو الماضي، أن مردخاي خضع للتحقيق لأول مرة في إطار قضية "قطر جيت"، للاشتباه بتلقيه رشاوى والتواصل مع عميل أجنبي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر حينها بياناً غير معتاد أكد فيه أن: "الجنرال مردخاي يخدم في الاحتياط منذ بداية الحرب، وهو ملتزم بالكامل بعمله في طاقم الأسرى والمفقودين. صحيح أنه لا يدير مفاوضات مباشرة مع الوسطاء، لكن مساهمته كبيرة وأحياناً حاسمة في الجهود المبذولة. وقد كانت مواقفه المهنية طوال الوقت شجاعة وموضوعية وأسهمت كثيراً في العمل".

في سياق متصل، وخلال جلسة في محكمة اللد المركزية الأسبوع الماضي بشأن القيود المفروضة على أحد المشتبهين في القضية، يوناتان أوريخ، قالت محاميته نوعا ميلشتاين: "من غير المنطقي أن يواجه موكلي هذه القيود بينما أشخاص آخرون جرى التحقيق معهم في نفس الملف، مثل بولي مردخاي وآخرين، عادوا إلى أعمالهم بشكل طبيعي. لا يوجد مبرر لعزل أوريخ بهذه الصورة".

