البث العبرية: مقترح جانتس لنتنياهو يهدف لإقصاء المتطرفين من الحكومة

وكالات

ذكرت هيئة البث العبرية، السبت، أن مقترح رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو تشكيل حكومة تعيد الأسرى وتجند الحريديم وتمهد لانتخابات بربيع 2026.

وأوضحت البث العبرية، أن مقترح جانتس يتضمن انضمام أحزاب المعارضة للحكومة من أجل إقصاء المتطرفين الذين يمنعون إبرام صفقة ويرفضون تجنيد الحريديم.

وقال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، السبت، إنه لا يريد إنقاذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بل يريد إنقاذ الأسرى.

وفي مؤتمر صحفي، أكد جانتس على ضرورة أن ترحل حكومة نتنياهو لكن عبر انتخابات ديمقراطية، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بتبني المقترح الذي قدمه.

وأشار جانتس، إلى أنه يقترح على نتنياهو وضع الخلافات جانبا، مضيفا "أدعو نتنياهو ولابيد وليبرمان إلى الانضمام لحكومة تنقذ الأسرى وتساوي بين الجميع في الخدمة العسكرية".

ودعا جانتس، أفيجدور ليبرمان ويائير لابيد للانضمام للحكومة لمدة 6 أشهر لتحقيق أهداف الحرب و"بعد ذلك نجري انتخابات".

وطالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني جانتس، بتشكيل حكومة موحدة تستمر لعام ونصف العام حتى إعادة الأسرى وسن قانون للتجنيد ثم إجراء انتخابات.

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على تصريحات رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، قائلا: "رأينا الفرق بين الحكومة مع جانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح".

وأضاف بن غفير: "لا لسياسات جانتس ولا لحكومة مركزية (الوحدة) ولا لصفقات التنازل مع حماس ونعم للنصر المطلق".