أمريكا: مقتل خمسة ركاب جراء حادث تحطم حافلة سياحية في نيويورك

بيمبروك، نيويورك- (أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل خمسة ركاب وإصابة آخرين جراء حادث تحطم حافلة سياحية عائدة إلى مدينة نيويورك من شلالات نياجرا وعلى متنها 52 راكبا يوم الجمعة على طريق سريع بين الولايات.

ويبدو أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها على الطريق السريع 90 بالقرب من بيمبروك، على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شرق بافلو. وتطاير ركاب الحافلة بعد تحطم نوافذها.

وقال جيمس أوكالاهان، المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك: "في الوقت الحالي، لدينا العديد من الوفيات، والعديد من الركاب المحاصرين، والعديد من المصابين".

وأوضح أوكالاهان أن معظم الركاب من الهنود والصينيين والفلبينيين.