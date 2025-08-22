إيران تعلن إنشاء بنى تحتية ومصانع سلاح في بعض الدول

وكالات

صرح وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، بأنه تم إنشاء بنى تحتية ومصانع للسلاح في بعض الدول، موضحًا أنه سيكشف عن أماكنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف نصير زاده، أن لدى إيران صواريخ جديدة مزودة برؤوس حربية متطوّرة لم تُستخدم في حرب الـ12 يومًا، مشيرًا إلى أن إنتاج الصواريخ استمر خلال الحرب مع إسرائيل، وأُعيد النظر في طريقة تصنيعها بعد الحرب، مع الإشارة إلى أنه في حال شن تل أبيب هجومًا جديدًا، هناك أدوات لم تُستخدم بعد، خاصة في المجال الصاروخي.

ولفت إلى أن هذه المعلومات حول البنى التحتية والمصانع في بعض الدول "غير مطروحة بعد للإعلام".