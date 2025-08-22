بسبب صاروخ يمني.. إسرائيل تغلق المجال الجوي لمطار بن جوريون

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالقدس وتل أبيب، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدًا أنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتًا.

وأوضحت إذاعة قوات الاحتلال، أن الصاروخ الذي أُطلق من اليمن تفكك أثناء طريقه، فيما أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ اعتراضية تجاه الأجزاء المتساقطة منه، ليسقط جزء منها على ساحة منزل في منطقة موديعين بالقدس.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابات بين المدنيين نتيجة التدافع نحو الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق الصاروخ.