إعلان

بسبب صاروخ يمني.. إسرائيل تغلق المجال الجوي لمطار بن جوريون

11:13 م الجمعة 22 أغسطس 2025

مطار بن جوريون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالقدس وتل أبيب، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدًا أنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتًا.

وأوضحت إذاعة قوات الاحتلال، أن الصاروخ الذي أُطلق من اليمن تفكك أثناء طريقه، فيما أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ اعتراضية تجاه الأجزاء المتساقطة منه، ليسقط جزء منها على ساحة منزل في منطقة موديعين بالقدس.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابات بين المدنيين نتيجة التدافع نحو الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق الصاروخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون المجال الجوي الإسرائيلي صواريخ الحوثيين اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة