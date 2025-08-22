القاهرة- مصراوي

استقال وزير الخارجية الهولندي المؤقت كاسبر فيلدكامب (NSC) يوم الجمعة، بعد أن قوبلت محاولاته لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بالعرقلة من قبل أعضاء حكومته.

وقال فيلدكامب للإعلام، إنه كان يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية، على الرغم من أن نقاشًا برلمانيًا استمر خمس ساعات أوضح أن الحكومة المؤقتة منقسمة، وأن فيلدكامب لم ينسق رغباته مع باقي أعضاء مجلس الوزراء. ولم ترغب أحزاب BBB وVVD بشكل خاص في تجاوز الإجراءات القائمة بالفعل.

حتى الآن، تقتصر الإجراءات الأحادية الهولندية على الخطوة الرمزية إلى حد كبير بفرض حظر دخول على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن غفير و سموتريتش.

وفي بيان، قال فيلدكامب إن مجلس الوزراء "اتخذ خطوات كبيرة بالفعل". وأضاف: "شعرت بالمقاومة داخل المجلس ضد المزيد من الإجراءات نتيجة لما يحدث في مدينة غزة والضفة الغربية المحتلة حاليًا".

وأكد أنه شعر بأن باقي الوزراء لن يدعموه. وقال: "هذا أمر لن يتغير في الأشهر والسنوات المقبلة، وإذا كان مجال تحركي محدودًا إلى هذا الحد في هذا الصدد، فسأذهب إلى المنزل وأقدم استقالتي".

وقال النائب عن حزب VVD إريك فان دير بورغ، وفقًا لما نقلته صحيفة NRC، إنه كان "مندهشًا" من قرار الوزير، بينما وصف النائب عن حزب BBB هينك فيرماير القرار بأنه "شخصي". وأعربت أحزاب المعارضة اليسارية عن خيبة أملها، معتبرة أن فشل فيلدكامب في جمع الدعم للإجراءات كان السبب الرئيسي.

وفي تحول درامي، أعلن جميع وزراء SNC، بمن فيهم وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيجوم، ووزيرة الشؤون الداخلية جوديث أوتيرمارك، ووزير التعليم إبو بروينز، ووزيرة الصحة دانييل يانسن، وعدد من الوزراء الصغار، تنحيهم عن مناصبهم بعد فترة قصيرة.

وقال فان هيجوم إن فيلدكامب واجه نقصًا في الرغبة بمنحه مساحة، وأن مصداقيته ومصداقية الحزب كانت على المحك. وأضاف: "لقد انتهينا. أفعال الحكومة الإسرائيلية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. علينا وضع حد".

ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء المؤقت ديك شوف ببيان لاحقًا يوم الجمعة.