مصرع عدد من الأشخاص في حادث تحطم حافلة سياحية بأمريكا

(أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية، إن حافلة سياحية كانت في طريق عودتها إلى مدينة نيويورك من شلالات نياجرا تحطمت اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ولم يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث على الطريق السريع آي – 90 قرب بيمبروك، والذي يبعد نحو 25 ميلاً (40 كيلومتراً) شرق بافالو.

وأظهرت الصور التي التقطها المارة في مكان الحادث حافلة مقلوبة على جانبها، قبالة الطريق السريع مباشرة.

وقال جيمس أوكالاهان، المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك: "في الوقت الحاضر، لدينا العديد من الضحايا، والعديد من المحاصرين، والعديد من المصابين".