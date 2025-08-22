كندا تعتزم التراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية

(أ ب)

قال مسؤول حكومي كندي مطلع، إن كندا تعتزم التخلي عن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على المنتجات الأمريكية، لتتناسب مع الإعفاءات الجمركية الأمريكية للسلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، أن كندا ستطبق الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة للسلع الكندية في اتفاقية التجارة الحرة لعام 2020، على السلع الأمريكية المناظرة وهو سيحمي الغالبية العظمى من هذه السلع من الرسوم الجمركية العقابية.

وتحدث المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث العلني قبل إعلان القرار الرسمي المتوقع، بشأن الرسوم من جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.