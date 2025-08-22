الجيش السوداني يتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر

وكالات

قالت القوات المسلحة السودانية، إن الجيش السوداني تصدى لهجوم ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر الواقعة في ولاية شمال دارفور.

ومن جانبها، أعلنت لجان مقاومة مدينة الفاشر، الواقعة في ولاية شمال دارفور، أن المدينة استعادت زمام المبادرة مجددًا في ظل التطورات الميدانية الأخيرة، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية، إلى جانب القوات المساندة لها، تفرض سيطرة كاملة على مطار الفاشر.

وفي منشور نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، نفت اللجان صحة الأنباء المتداولة بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على المطار، مشيرة إلى أن تلك المعلومات لا تستند إلى وقائع ميدانية، وأن الوضع في المطار يخضع بالكامل لإدارة القوات النظامية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المدينة توتراً متصاعداً نتيجة المواجهات المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وسط اهتمام شعبي واسع بمآلات السيطرة على المواقع الحيوية داخل الفاشر، وعلى رأسها المطار الذي يُعد نقطة استراتيجية في المشهد العسكري بالولاية.