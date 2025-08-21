إعلان

واس: ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا تطورات الأوضاع في فلسطين

09:48 م الخميس 21 أغسطس 2025

الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي

وكالات

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في قصر نيوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت "واس" في بيان لها: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن اللقاء حضره عدد من الشخصيات السعودية والمصرية؛ حيث حضر من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

