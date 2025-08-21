وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الخميس، إن اليوم الدولي لضحايا الإرهاب يحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حماس، أن الشعب الفلسطيني "ضحية إرهاب صهيوني متواصل وندعو إلى تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال"، مشيرة إلى أن التنديد "بالإرهاب الصهيوني" لا يكفي بل يجب إنهاء الاحتلال ومحاكمة قادته مجرمي الحرب قتلة الأطفال والنساء.

وأضافت حماس: "شهداء شعبنا وأطفالنا ونساؤنا في غزة والضفة ضحايا إرهاب صهيوني موصوف بدعم أمريكي وتخاذل دولي"، داعية الأمم المتحدة لجعل اليوم الدولي لضحايا الإرهاب مناسبة لاستذكار ضحايا الشعب الفلسطيني "بفعل الإرهاب الصهيوني".

وطالبت حماس، بوقف العدوان والإبادة والتجويع وإنصاف الفلسطينيين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفا و192 شهيدا و157 ألفا و114 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت صحة غزة، إلى ارتقاء 70 شهيدا وإصابة 356 بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم "18 شهيدا و117 جريحا من منتظري المساعدات جراء استهدافات الاحتلال".

وفي عام 2017، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أغسطس من كل عام يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب حول العالم.