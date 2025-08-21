مكتب نتنياهو: استعادة مواطن إسرائيلي احتُجز في لبنان منذ نحو عام

وكالات

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، استعادة مواطن إسرائيلي كان محتجزا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الإسرائيلي صالح أبو حسين كان مسجونا في لبنان منذ قرابة عام، لكن تم تسليمه إلى سلطات الاحتلال عبر معبر رأس الناقورة عصر الخميس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة لاستعادة أبو حسين تمت بمساعدة الصليب الأحمر الدولي، حيث سُلّم إلى منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين.

وأوضحت أن أبو حسين خضع للاستجواب والفحص الطبي الأولي فور دخوله إسرائيل، قبل أن ينقله جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء فحص طبي شامل في المستشفى، لتسليمه إلى عائلته.

وأفادت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن ملابسات الحادثة لا تزال قيد الفحص والتدقيق، كما يجري البحث في تفاصيل القضية التي أدت إلى اعتقاله في لبنان.