قوات الاحتلال تٌنفذ حملة اعتقالات وهدم في أنحاء الضفة الغربية



وكالات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المدن والمخيمات في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ونفذت حملة اعتقالات واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين.

واعتقل جيش الاحتلال 6 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في قرى وبلدات قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم بقوات كبيرة ونفذ سلسلة مداهمات لعدة منازل تخللها اعتقال 4 شبان وتدمير محتوياتها.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل أسيرا محررا ضمن صفقات التبادل الأخيرة من مدينة طولكرم، فيما اعتقلت قوة عسكرية فتىً خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمالها.

وفي السياق ذاته، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ناصر عبد الجواد، ونجله محمد، عقب سلسلة مداهمات في بلدة دير بلوط، غربي مدينة سلفيت.

وفي جنين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال مداهمة منزله في منطقة خروبة شمالي المدينة، فيما واصل جيش الاحتلال تحركاته العسكرية في عدة مناطق وتحديدا في محيط تمركزه بمخيم جنين.

كما أصيب شاب فلسطيني باعتداء جنود الاحتلال عليه خلال اقتحام واسع يشهده مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وقوات راجلة إلى مخيم الفارعة وسط شن حملة مداهمات طالت عشرات المنازل.

وذكرت مصادر في لجنة خدمات المخيم، أن جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة يتخللها عمليات تحقيق ميداني إلى جانب تخريب متعمد لمحتويات المنازل، وفقا للغد.