فانس: أحد أسباب احترام بوتين للرئيس الأمريكي معرفته أن ترامب يهتم بمصالح شعبه

04:40 ص الخميس 21 أغسطس 2025

وكالات

شارك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انطباعاته من المكالمات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه أكثر ليونة في التواصل مما يُعتقد، لكنه يحسب حساباته بدقة شديدة.

وأوضح فانس أنه لم يلتقِ بوتين شخصيا أبدا، لكنه تحدث معه عبر الهاتف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب الرئيس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إنه أكثر ليونة في التواصل مما قد يتوقعه المرء كما تعلمون، لدى وسائل الإعلام الأمريكية صورة معينة عنه".

وأضاف: "إنه بوتين بطريقته الخاصة ليّن في التواصل، إنه يحسب حساباته بدقة شديدة هو حذر للغاية".

وبحسب فانس، فإن بوتين "رجل يهتم بمصالح روسيا كما يراها"، موضحا: "أعتقد أن أحد أسباب احترامه لرئيس الولايات المتحدة هو معرفته أن الرئيس يهتم بمصالح الشعب الأمريكي".

