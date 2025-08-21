

وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أنه تمكن من تهدئة التوتر قبل بداية الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي عن طريق ممازحته.

قال فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز": "عندما دخل زيلينسكي المكتب البيضاوي، تحدثتُ معه ومع بعض كبار أعضاء الوفد الأوكراني".

أضاف: "قلت له: سيدي الرئيس، طالما أنك تُحسن التصرف، فلن أقول شيئا'، فضحك ضحكة خفيفة".

وتابع: "كانت طريقة لطيفة لكسر الجمود قبل الاجتماع"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد عقد اجتماعا مع زيلينسكي في 18 أغسطس. وحضر إلى البيت الأبيض معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.