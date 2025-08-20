إعلان

محاولة أسر جنود.. المقاومة تشن هجومًا كبيرًا على مواقع إسرائيلية برفح وخان يونس

12:37 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

شنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، هجومًا واسعًا على مواقع إسرائيلية في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفرت العملية عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت مواقع إسرائيلية، بأن مقاومين من حماس هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن مروحيات الجيش تجلي مصابين، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أن عناصر من حركة حماس حاولوا أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح.

وزعمت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش قتل 9 مقاومين فلسطينيين بينما فر آخرين حاولوا التسلل لمنشأة عسكرية مؤقتة جنوبي قطاع غزة بعد اشتباكات استمرت أكثر من نصف ساعة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن خلية تضم 10 مقاومين حاولت مداهمة موقع أمامي لوحدة استطلاع حاروف في خان يونس جنوبي القطاع.

