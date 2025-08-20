كمبوديا تنتقد خطة تايلاند لاعتقال كبار زعمائها

بنوم بنه - (د ب أ)

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويتشاياتشاي والتي أعلن فيها عن خطط لاتخاذ عمل قانوني محلي ضد زعماء كمبوديين.

وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن "اتخاذ تايلاند إجراءات قانونية ضد الزعماء الكمبوديين لا ينتهك فحسب سيادة كمبوديا ووحدة أراضيها ومبادئ المساواة السيادية والاحترام المتبادل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، لكن أيضا يضر بشكل خطير بالعلاقات بين كمبوديا وتايلاند"، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الخطوة التي اتخذتها تايلاند "تقوض بشكل خطير جميع الجهود المبذولة حتى الآن لتحقيق وقف إطلاق نار دائم واستعادة السلام والأوضاع الطبيعية بين البلدين".

وحذرت الوزارة من أن العمل القانوني المقترح يمكن أن يقوض إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها بموجب وقف إطلاق النار في 28 يوليو.