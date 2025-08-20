

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية جنوب خان يونس في قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد نائف أبو شامله قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس.

ووفقًا للبيان الرسمي، فإن أبو شامله كان أحد المسلحين الذين اقتحموا أراضي إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر ، وشارك بشكل مباشر في محاولة اقتحام موقع عسكري إسرائيلي يُعرف باسم "مارس" خلال ذلك الهجوم.

وأضاف البيان، أن أبو شامله خلال فترة الحرب كان يروج لمسارات إرهابية عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل

واختتم الجيش تصريحه بالتأكيد على أن قواته وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"سيواصلان العمل بقوة ضد ما يصفهم بالمخربين الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، في إشارة إلى استمرار الحملات العسكرية المستهدفة، وفقا لروسيا اليوم.