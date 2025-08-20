إعلان

شارك في هجوم 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد بالجناح العسكري لحركة حماس

08:46 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية جنوب خان يونس في قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد نائف أبو شامله قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس.

ووفقًا للبيان الرسمي، فإن أبو شامله كان أحد المسلحين الذين اقتحموا أراضي إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر ، وشارك بشكل مباشر في محاولة اقتحام موقع عسكري إسرائيلي يُعرف باسم "مارس" خلال ذلك الهجوم.

وأضاف البيان، أن أبو شامله خلال فترة الحرب كان يروج لمسارات إرهابية عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل

واختتم الجيش تصريحه بالتأكيد على أن قواته وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"سيواصلان العمل بقوة ضد ما يصفهم بالمخربين الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، في إشارة إلى استمرار الحملات العسكرية المستهدفة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس تصفية قائد بالجناح العسكري لحركة حماس حماس هجوم 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي تصفية محمد نائف أبو شامله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة