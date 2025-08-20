

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية دمرت 23 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات، فوق مياه البحر الأسود وأجواء عدد من المقاطعات الروسية.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت خلال الفترة الواقعة بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل، 8 مسيّرات أوكرانية فوق أجواء مقاطعة كورسك، و7 فوق أجواء مقاطعة بريانسك، و5 فوق أجواء مقاطعة بيلجورود، إضافة إلى 2 فوق أجواء شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق أجواء البحر الأسود.

وتواصل القوات الأوكرانية أعمالها الاستفزازية، وتقوم بقصف واستهداف المنشآت الحيوية والأحياء السكنية ووسائط النقل المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، وفقا لروسيا اليوم.