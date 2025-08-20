ترامب: ربما ندعم أوكرانيا بسلاح الجو فقط



وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يمضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قدما في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أقر بأن زعيم الكرملين ربما لا يرغب في إبرام اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن ذلك سينشئ وضعا صعبا لبوتين.

وبعد يوم واحد من تعهد ترامب بضمانات أمنية للمساعدة في إنهاء الحرب خلال قمة استثنائية في البيت الأبيض، يظل مسار السلام غامضا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها للعمل على تحديد ما قد يتضمنه الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي حديث لبرنامج "فوكس اند فريندز" على قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "عندما يتعلق الأمر بالأمن، فإن الأوروبيين على استعداد لإرسال أفراد على الأرض، ونحن على استعداد لمساعدتهم في أشياء، لا سيما عن طريق الجو على الأرجح".

وبعد اجتماع الاثنين، شنت روسيا أكبر هجماتها الجوية منذ أكثر من شهر على أوكرانيا، وأقر ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يرغب في إبرام اتفاق في نهاية المطاف.

وقال ترامب: "سنكتشف ما سيفعله الرئيس بوتين في الأسبوعين المقبلين"، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم تتضح طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بموجب أي اتفاق سلام.

وقد يتخذ الدعم الجوي أشكالا عديدة مثل أنظمة الدفاع الصاروخي أو الطائرات المقاتلة لفرض حظر جوي.

وأكدت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الدعم الجوي الأمريكي خيار واحتمال، لكنها لم تقدم أي تفاصيل مثل ترامب.

وقالت في مؤتمر صحفي: "ذكر الرئيس بشكل قاطع أنه لن يرسل قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا، لكن يمكننا بالتأكيد المساعدة في التنسيق وربما تقديم وسائل أخرى من الضمانات الأمنية لحلفائنا الأوروبيين".

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمحادثات في البيت الأبيض ووصفها بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما ونحو ترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترمب خلال الأسابيع المقبلة.