"أفضل من المتوقع".. كيف يرى سكان كييف محادثات ترامب وزيلينسكي؟

القاهرة- مصراوي:

بينما شهد البيت الأبيض محادثات جمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، تنفس سكان العاصمة الأوكرانية الصعداء ولو مؤقتًا، معتبرين أن نتائج الاجتماع لم تحمل قرارات صادمة أو تنازلات تمسّ بلادهم، غير أن هذا الارتياح لم يبدد القلق المتجذر من أي مسار دبلوماسي محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره العقبة الأكبر أمام السلام.

اللقاء الذي وُصف في كييف بأنه "أفضل مما كان يمكن أن يكون"، أعاد التأكيد بحسب شهادات الأهالي الذين تحدثوا لشبكة سي إن إن الأمريكية، على وحدة أوروبية أمريكية في مواجهة روسيا.

ويقول إيغور خارتشينكو، أحد سكان المدينة، لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن "الجبهة الدبلوماسية تبدو الآن بمثابة أوروبا مع أوكرانيا، بوساطة الولايات المتحدة، ضد المعتدي"، لكنه شدد في الوقت نفسه على استحالة القبول بأي لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين، مضيفًا: "لا يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع مجرم دولي".

ولم تغب الأصوات المتوجسة عن المشهد، إذ تحذر الطبيبة لاريسا كفيتكو من "مصائد خفية" قد تحملها أي مبادرة مع الكرملين، مؤكدة أن "مصافحة قاتل ليست خيارًا، حتى تحت غطاء الدبلوماسية".

فيما اعتبرت ناتاليا، وهي من سكان كييف، أن السلام المنشود لا يمكن أن يقوم على تنازلات إقليمية: "التخلي عن أراضينا جريمة بحق الأجيال القادمة"، مضيفة أنها تأمل أن يضعف الموقف الروسي إلى درجة تفرض قبول شروط أوكرانيا، أو أن تقع "معجزة أخرى".

من جهتها، رأت فيرونيكا يروخينا أن زيلينسكي "يفعل كل ما في وسعه"، لكنها عبّرت عن عدم ثقتها في ترامب، مثلما لا تثق إطلاقًا ببوتين، مؤكدة أن فكرة التنازل عن الأرض "غير مقبولة أخلاقيًا وشعبيًا"، وإن أقرت بأن الدبلوماسية تتطلب أحيانًا البحث عن تسويات.

وتوضح شبكة سي إن إن، أن المزاج العام في كييف يبدو متأرجحًا بين ارتياح لحظة قصيرة ولّدها اجتماع البيت الأبيض، وقلق طويل الأمد من أي محاولات لفرض اتفاق مع موسكو، حيث يرى المواطنون الاوكرانيون، أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على توازنات دولية أو صفقات آنية، وإنما على حماية الأرض والسيادة، وهو ما يجعلهم أكثر تمسكًا بمطلب "سلام عادل" لا يُقايَض على حساب مستقبل أوكرانيا.

واستضاف البيت الأبيض قمة جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، في لحظة فارقة تحدد مسار الحرب المستمرة مع روسيا.