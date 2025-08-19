إعلان

المالية الإسرائيلية تقترح زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل

12:50 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزارة المالية الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن وزارة المالية الإسرائيلية اقترحت زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل وخفض بنسبة 3.35% من ميزانيات الوزارات الأخرى.

ويتزامن ذلك مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، إذ أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن قوات الجيش بدأت في التقدم نحو مدخل غزة من حي الصبرة جنوبي المدينة، بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.

ومن جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في مؤتمر تدريب عملي، إن الجيش يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، موضحًا أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون".

ومن المقرر أن يقدم الجيش اليوم الثلاثاء خطته لاحتلال مدينة غزة إلى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بالتزامن مع تكثيف عملياته على أطراف المدينة، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية الإسرائيلية زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك