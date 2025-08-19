المالية الإسرائيلية تقترح زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل

وكالات

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن وزارة المالية الإسرائيلية اقترحت زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل وخفض بنسبة 3.35% من ميزانيات الوزارات الأخرى.

ويتزامن ذلك مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، إذ أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن قوات الجيش بدأت في التقدم نحو مدخل غزة من حي الصبرة جنوبي المدينة، بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.

ومن جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في مؤتمر تدريب عملي، إن الجيش يخوض حملة عسكرية متعددة الأبعاد، موضحًا أن الحرب في غزة تشهد نقطة تحول مع بدء استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون".

ومن المقرر أن يقدم الجيش اليوم الثلاثاء خطته لاحتلال مدينة غزة إلى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بالتزامن مع تكثيف عملياته على أطراف المدينة، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.