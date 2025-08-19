إعلان

ميدفيديف: التحالف المناهض لروسيا لم يتمكن من التفوق على ترامب

11:34 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

دميتري ميدفيديف

وكالات

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق، إن القادة الأوروبيين فشلوا في التفوق على الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، لكن من غير الواضح كيف سيطرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قضيتي الأراضي وضمان الأمن.

وكتب ميدفيديف في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "فشل تحالف الراغبين، المعادي لروسيا والمُحرِّض على الحرب، في التفوق على رئيس الولايات المتحدة على أرضه. أوروبا شكرته وتملقته".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي تعليقًا على القمة التي عُقِدت في البيت الأبيض، أمس الاثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأكد ترامب لزيلينسكي، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، إلا أن حجم هذه المساعدة لم يتضح بعد.

دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي التحالف المناهض لروسيا القادة الأوروبيين فشلوا في التفوق على ترامب
