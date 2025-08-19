ميدفيديف: التحالف المناهض لروسيا لم يتمكن من التفوق على ترامب

وكالات

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق، إن القادة الأوروبيين فشلوا في التفوق على الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، لكن من غير الواضح كيف سيطرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قضيتي الأراضي وضمان الأمن.

وكتب ميدفيديف في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "فشل تحالف الراغبين، المعادي لروسيا والمُحرِّض على الحرب، في التفوق على رئيس الولايات المتحدة على أرضه. أوروبا شكرته وتملقته".

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي تعليقًا على القمة التي عُقِدت في البيت الأبيض، أمس الاثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأكد ترامب لزيلينسكي، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، إلا أن حجم هذه المساعدة لم يتضح بعد.