كيف علق ترامب على أزياء زيلينسكي؟ "فيديو"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختيار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدلة سوداء رسمية، بعيدا عن زيه العسكري المعتاد،

وقال ترامب لنظيره أثناء استقباله "أنا أحب ذلك"، ليرد زيلينسكي مبتسما "إنها أفضل ما لدي".

ويعد مظهر زيلينسكي خروجا لافتا عن الصورة التي ظهر بها الرئيس الأوكراني في آخر لقاء جمعه بترامب داخل البيت الأبيض، حيث ارتدى آنذاك بزته العسكرية المميزة، ليتلقى تعليقا ساخرا من ترامب قال فيه "أنت ترتدي ملابس أنيقة اليوم".