إعلان

كيف علق ترامب على أزياء زيلينسكي؟ "فيديو"

08:43 م الإثنين 18 أغسطس 2025

ترامب يستقبل زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختيار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدلة سوداء رسمية، بعيدا عن زيه العسكري المعتاد،

وقال ترامب لنظيره أثناء استقباله "أنا أحب ذلك"، ليرد زيلينسكي مبتسما "إنها أفضل ما لدي".

ويعد مظهر زيلينسكي خروجا لافتا عن الصورة التي ظهر بها الرئيس الأوكراني في آخر لقاء جمعه بترامب داخل البيت الأبيض، حيث ارتدى آنذاك بزته العسكرية المميزة، ليتلقى تعليقا ساخرا من ترامب قال فيه "أنت ترتدي ملابس أنيقة اليوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب البيت الأبيض فولوديمير زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟