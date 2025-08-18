كيف علق ترامب على أزياء زيلينسكي؟ "فيديو"
وكالات
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختيار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدلة سوداء رسمية، بعيدا عن زيه العسكري المعتاد،
وقال ترامب لنظيره أثناء استقباله "أنا أحب ذلك"، ليرد زيلينسكي مبتسما "إنها أفضل ما لدي".
ويعد مظهر زيلينسكي خروجا لافتا عن الصورة التي ظهر بها الرئيس الأوكراني في آخر لقاء جمعه بترامب داخل البيت الأبيض، حيث ارتدى آنذاك بزته العسكرية المميزة، ليتلقى تعليقا ساخرا من ترامب قال فيه "أنت ترتدي ملابس أنيقة اليوم".
🚨 مراسل لزيلينسكي: "تبدو رائعًا في هذه البدلة!"— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) August 18, 2025
الرئيس ترامب: "قلت نفس الشيء!" pic.twitter.com/IrEH2nX4Zx
فيديو قد يعجبك: