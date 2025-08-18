بعد أزمة الزي العسكري.. هل يرتدي زيلنسكي بدلة للقاء ترامب اليوم؟

وكالات

قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، كشفت مصادر مطلعة لوكالة أكسيوس أن البيت الأبيض استفسر من الجانب الأوكراني عما إذا كان زيلينسكي سيرتدي بدلة رسمية خلال الاجتماع أم لا.

الجدل حول مظهر الرئيس الأوكراني ليس جديدًا؛ ففي لقائه الأول مع ترامب في مارس، أثار ارتداؤه الزي العسكري انتقادات واسعة، واعتبر كثيرون أن ذلك ساهم في إفساد أجواء اللقاء، وحينها علق ترامب ساخرًا: "إنه يرتدي أناقة كاملة اليوم"، في إشارة ساخرة إلى مظهر زيلنسكي.

وبحسب المصادر التي اعتمد عليها أكسيوس، سيعتمد زيلينسكي هذه المرة سترة سوداء سبق أن ارتداها في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا خلال يونيو الماضي، مع التأكيد على أنها "سترة رسمية وليست بدلة كاملة"، وكانت تلك القمة أول مناسبة منذ بدء الحرب عام 2022 يظهر فيها زيلينسكي بمظهر أقرب إلى الرسمي، وهو ما أراح مسؤولين أمريكيين اعتبروا أنه بدا حينها كإنسان عادي يشبه قادة الناتو.

ورغم ذلك، ما زال ترامب يولي اهتمامًا بالغًا بالمظهر، أحد مستشاريه قال مازحًا إن ارتداء زيلينسكي بدلة كاملة "سيكون أمرًا جيدًا من أجل السلام"، فيما أضاف آخر أن مجرد ارتداء ربطة عنق سيكون كافيًا، وإن كان مستبعدًا، وأكدت المصادر ذاتها أن زيلينسكي لن يضع ربطة عنق في لقائه المرتقب.

المفارقة هنا بحسب رؤية أكسيوس، أن ترامب المعروف باهتمامه الشديد بالمظهر الرسمي، لم يكن انزعاجه من زيلينسكي في اللقاء السابق بسبب الملابس فقط، بل لأسباب دبلوماسية أعمق، ومع ذلك، يعترف بعض مستشاريه أن الرئيس الأوكراني أصبح أفضل في التعامل مع ترامب مقارنة بالماضي.

وعن توقعات القمة الجديدة، استبعد أحد المستشارين تكرار أجواء اللقاء السابق، موضحًا أن كلا الطرفين "قطع شوطًا طويلاً" في إدارة الخلافات، وأن زيلينسكي تعلم كيفية تجاوز ما يثير ضيق ترامب، كما أشار إلى أن جدول زيلينسكي يتضمن أيضًا لقاءات مع قادة أوروبيين، ما سيجعل الأجواء مختلفة جذريًا عن المرة الماضية.