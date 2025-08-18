إيران: أمريكا تدعم أطماع إسرائيل.. والهجمات على اليمن "جريمة حرب"

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الهجمات الإسرائيلية على اليمن، واعتبرتها "جريمة حرب".

وقالت الخارجية الإيرانية، إن القوى الأجنبية لا يمكن أن تأتي بالأمن إلى المنطقة "خاصة الأمريكيين"، مضيفة أن الدور الأمريكي في دول المنطقة "غير إيجابي" وما يهمهم هو مصالح الكيان الصهيوني وحده.

وذكرت الوزارة أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي حدود وله أطماع في كل دول المنطقة، مشيرة إلى أن إصرار الكيان على مخطط تهجير أهالي غزة قائم على الدعم الأمريكي والإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بعلاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الخارجية الإيرانية إن العلاقة ما زالت مباشرة على الرغم من تغيير مستوى التعاون معهم.

وعلقت الخارجية الإيرانية على جهود التوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، قائلة إن طهران ترحب بأي جهود تؤدي إلى وقف الحرب في أوكرانيا وحل الخلافات سلميًا.