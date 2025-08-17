إعلان

روبيو: دونالد ترامب يسعى لدفع بوتين وزيلينسكي لحضور اجتماع مشترك

05:53 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إنه إذا لم تنجح الجهود الحالية من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، فستتخذ الولايات المتحدة إجراءات إضافية ضد روسيا لكنها تحاول تجنب ذلك.

وأكد روبيو، أن واشنطن وموسكو أحرزتا تقدما في قمة ألاسكا لكن تبقى هناك نقاط خلافية مازالتا بعيدتين عن التوصل لاتفاق سلام، مضيفا "سنناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين خلال اجتماع غد".

وأشار روبيو، إلى أنه لن يحدث اتفاق سلام ما لم يوافق الجانبان الروسي والأوكراني عليه، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لدفع بوتين وزيلينسكي لحضور اجتماع مشترك.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة أن تقدم كل من روسيا وأوكرانيا تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

