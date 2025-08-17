إعلان

الجيش الروسي يحول الدراجات النارية إلى منصات للصواريخ "صور"

12:46 م الأحد 17 أغسطس 2025
    الجيش الروسي يحول الدراجات النارية إلى منصات للصواريخ (1)
    الجيش الروسي يحول الدراجات النارية إلى منصات للصواريخ (5)
    الجيش الروسي يحول الدراجات النارية إلى منصات للصواريخ (3)
    الجيش الروسي يحول الدراجات النارية إلى منصات للصواريخ (2)
وكالات

يستخدم الجيش الروسي الدراجات النارية على نطاق واسع في مناطق العملية العسكرية الخاصة، لأداء مهام متعددة تشمل الاستطلاع، الاقتحام، نقل الذخائر والإمدادات الغذائية والطبية، وحتى إخلاء الجرحى.

,بدأ الجنود الروس تجهيز بعض هذه الدراجات، خاصة المزوّدة بمركبات جانبية، بأسلحة خفيفة، هاونات، وأنظمة مضادة للدبابات، بما في ذلك أحد أقوى الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، "كورنيت-إم".

وظهرت العام الماضي نماذج من دراجات "أورال" مجهزة بصواريخ "كورنيت-إم" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتيح قدرتها العالية على المناورة نقل وسائل الضرب بسرعة إلى المواقع التي تحتاج دعمًا ناريًا عاجلًا.

ويُعرف عن صاروخ "كورنيت" قدرته على تدمير أي دبابة معادية بفضل رؤوسه الحربية التراكمية المزدوجة، كما يمكن تزويده برؤوس شديدة الانفجار أو حرارية ضغطية "ترموبارية"، ما يجعله فعالا أيضا ضد القوات البشرية والتحصينات الميدانية.

الجيش الروسي منصات للصواريخ الدراجات النارية
