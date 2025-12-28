بعد فرز أصوات النواب.. إصابة مستشارة وموظفة في حادث بقنا

بالأرقام.. الحصر العددي لدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

في أول زيارة.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت مستشارة وموظفة، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهما على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية "المحروسة" بمركز قنا، وذلك أثناء رحلة العودة عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات في إحدى اللجان الانتخابية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا بالحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابتين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، وحرر محضر بالواقعة لإخطار الجهات المعنية بمباشرة التحقيقات.