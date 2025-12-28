لم تكن اللقطات المتداولة مجرد صور عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت صرخة استغاثة خرجت من خلف أسوار مصحة لعلاج الإدمان في منطقة البدرشين بالجيزة. مشاهد هروب، وجوه شاحبة، وحكايات عن سوء معاملة فتحت باب التساؤل: ماذا يحدث داخل هذه المصحة؟

مع تصاعد الجدل، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة. وبالفحص، جاءت الصدمة: المصحة التي أثارت الرأي العام غير مرخصة من الأساس، وكانت قد أُغلقت رسميًا في 14 أكتوبر الماضي، عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية. لكن القصة لم تنته عند هذا الحد.

مخالفات بالجملة

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي كشفت أن مالك المصحة، بمساعدة عدد من المشرفين عليها – اثنان منهم لديهم معلومات جنائية – أعادوا فتحها مرة أخرى خلسة خلال شهر نوفمبر الماضي، دون أي تراخيص، مستغلين حاجة المرضى وأسرهم، وبهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ومع تداول مقاطع الهروب على نطاق واسع، نجحت مأمورية أمنية أشرف عليها العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب في تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإعادة تشغيل المصحة رغم قرار الغلق، غير مكترثين بالقانون أو بحياة من يفترض أنهم يتلقون العلاج داخلها.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة ومنع تشغيلها مرة أخرى.

