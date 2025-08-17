مجزرة جديدة في مستشفى المعمداني.. والاحتلال يخطط لنقل السكان للجنوب

بي بي سي

استُشهِد، اليوم الأحد، 7 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف غزيين داخل ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك غداة بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ذكرت فيه أن 26 شهيدًا و175 مصابًا من ضحايا قوافل المساعدات وصلوا إلى المستشفيات، لترتفع حصيلة هذه الحوادث إلى 1,924 شهيدًا وأكثر من 14,288 مصابًا.

كما سجّلت المستشفيات 11 حالة وفاة جديدة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية إلى 251، بينهم 108 أطفال.

إسرائيل تخطط لهجوم جديد

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيُدخل، اليوم الأحد، خيام ومعدات إيواء إلى قطاع غزة بهدف نقل السكان نحو الجنوب، في خطوة تقول إسرائيل إنها جزء من ترتيبات إنسانية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني، أن هذه الخطوات تهدف إلى "التمهيد للعملية العسكرية عبر دفع سكان غزة للتوجه جنوبًا".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من الأحد بتزويد سكان غزة بخيم ومعدات إغاثية، لنقلهم من مناطق القتال إلى مناطق قال إنها "آمنة" في جنوب القطاع.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل نيتها شن هجوم جديد على شمال مدينة غزة، أكبر التجمعات السكانية في القطاع، وهو ما أثار مخاوف دولية بشأن أوضاع السكان في منطقة مدمّرة يقطنها نحو 2.2 مليون شخص.

وأوضح أدرعي أن المساعدات ستدخل عبر معبر كيرم شالوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، بعد خضوعها لتفتيش أمني من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

#عاجل 🔴 بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي اطار تحضيرات جيش الدفاع لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع عزة حفاظا على أمنهم، سيتم اعتبارا من يوم الغد (الأحد) تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع.



⭕️سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم بواسطة الأمم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 16, 2025

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماعًا ختاميًا عُقِد في قيادة المنطقة الجنوبية لعرض خطة السيطرة على مدينة غزة أمام رئيس الأركان.

في المقابل، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن الوكالة "لن تشارك في أي مشروع يهدف إلى إجبار سكان غزة على النزوح"، مضيفًا أن الخطط الإسرائيلية "لا تستهدف فقط نقل الفلسطينيين داخل القطاع، بل تهجيرهم".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مصادر سياسية، أن إسرائيل تستعد لاحتمال طرح مقترح جزئي أو متدرج يستند إلى مبادرة ويتكوف والتفاهمات السابقة، مشيرة إلى أن الوسطاء قد يقدمون قريباً مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل في ظل ما وُصف بـ"مرونة محتملة" من جانب حركة حماس في بعض النقاط الخلافية.

نتنياهو: موافقة مشروطة على أي اتفاق

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل مستعدة للموافقة على اتفاق، لكن وفق شروط وصفت بـ"الصارمة".

وجاء في البيان: "إسرائيل لن توافق إلا إذا شمل الاتفاق إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، وبما يتماشى مع رؤيتها لإنهاء الحرب، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة بالكامل، وضمان السيطرة الإسرائيلية على محيط القطاع، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة لا ترتبط بحماس أو بالسلطة الفلسطينية وتلتزم بالعيش بسلام مع إسرائيل".