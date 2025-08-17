إسرائيل تستهدف منشأة كهرباء في صنعاء بعد أيام من اعتراض صاروخ يمني

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، استهداف منشأة للطاقة في اليمن يستخدمها جماعة الحوثي، وذلك بعد أيام من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهجوم طال بنى تحتية للطاقة في منطقة العاصمة صنعاء، دون أن يكشف عن الموقع بشكل محدد، زاعما أنها "أهداف إرهابية في عمق اليمن".

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان، جنوب صنعاء، تعرضت لقصف وصفته بـ"العدوان الأمريكي الصهيوني"، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في توقف المولدات عن العمل، مشيرة إلى اندلاع حريق تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.

ويُعد هذا الهجوم الثاني الذي تنفذه القوات الإسرائيلية في اليمن، بعد استهداف ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في يونيو الماضي.