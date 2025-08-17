إذاعة الاحتلال: الجيش يخطط لاحتلال غزة قبل 7 أكتوبر

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان إيال زامير يعقد جلسة للمصادقة على خطط احتلال غزة قبل 7 أكتوبر المقبل.

وأفادت الإذاعة، بأن المناورة داخل غزة ستبدأ قريبًا، مشيرة إلى أن إخلاء السكان يتطلب تحويل مناطق جنوب القطاع إلى ما يُسمى بـ"مناطق إنسانية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم نشر 4 فرق عسكرية أساسية وعشرات آلاف جنود الاحتياط في العملية الجديدة بغزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أمس السبت، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد بتزويد سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء_وفق زعمه، تمهيدًا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأسبوع الماضي على خطة عسكرية تهدف إلى توسيع العمليات في القطاع، بما في ذلك السيطرة الكاملة على مدينة غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن الجيش يسيطر حاليًا على نحو 75% من مساحة القطاع.