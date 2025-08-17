هل تحضر رئيسة وزراء إيطاليا لقاء ترامب مع زيلينسكي في واشنطن؟



وكالات

قالت صحيفة "إل فاتو كووتيديانو" الإيطالية، إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني تدرس التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي.

يأتي ذلك على خلفية التقارير الصحفية حول إمكانية حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء ترامب مع زيلينسكي في واشنطن، يوم الاثنين 18 أغسطس.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء الأوروبون المذكورون اجتماعا افتراضيا، اليوم الأحد، في إطار "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا.

وستشارك فيه ميلوني أيضا، من أجل "إظهار دورها في التسوية الأوكرانية، الذي يختلف عن دور الزعماء الأوروبيين الآخرين"، حسبما أفادت "إل فاتو كووتيديانو".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا زعماء أوروبيين لحضور لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد أن أطلع ترامب الزعماء الأوروبيين على نتائج اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس، حيث بحثا تسوية النزاع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.