اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم جرائم جنسية



وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت رئيس قسم الأمن السيبراني الإسرائيلي، ألكسندروفيتش، في مدينة لاس فيجاس للاشتباه بارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين.



وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنه في عملية واسعة النطاق تستهدف المشتبه بهم في الاستغلال الجنسي للقاصرين عبر الإنترنت، تم القبض على 8 أشخاص، من بينهم توم أرتيوم ألكسندروفيتش (38 عامًا)، وهو موظف في المديرية الوطنية للأمن الإلكتروني في إسرائيل ، حسبما أعلنت شرطة لاس فيجاس يوم الجمعة.



وذكرت "جيروزاليم بوست"، أن ألكسندروفيتش عمل في مجال استخبارات التهديدات السيبرانية والدفاع النشط؛ وشارك في صياغة السياسة السيبرانية لإسرائيل وفي المنتديات الدولية؛ وقدم المشورة لهيئات حكومية مختلفة.