ماكرون يحذر من عدم وفاء روسيا بالتزاماتها بشأن أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا طالما أن حربها التي وصفها بـ"العدوانية" مستمرة.

وأكد ماكرون، أن أوروبا ستواصل العمل عن كثب مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لضمان الحفاظ على مصالحنا.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عدم وفاء روسيا بالتزاماتها بشأن أوكرانيا.

وأصدر المجلس الأوروبي، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا للرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفنلندي، ورئيس الوزراء البولندي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك عقب إحاطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمة ألاسكا.

وقال الزعماء الأوروبيون إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل عقد قمة ثلاثية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس، لكنهم أصروا على أن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ القرارات على أراضيها.

وأكد القادة الأوروبيون في البيان: "سيستمر دعمنا لأوكرانيا. ونحن عازمون على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة أوكرانيا، وصولًا إلى إنهاء القتال وتحقيق سلام عادل ودائم".