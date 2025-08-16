إعلان

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن يوم الاثنين

01:16 م السبت 16 أغسطس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه يوم الإثنين إلى واشنطن لمناقشة "إنهاء القتل والحرب" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف "ندعم اقتراح الرئيس ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".

وذكر الرئيس الأوكراني أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا استمر لساعة ونصف الساعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة ألاسكا، مؤكدًا أن الاتصال مع ترامب والقادة الأوروبيين ناقش "إشارات إيجابية" من واشنطن بشأن ضمانات أمنية لكييف.





زيلينسكي الرئيس الأوكراني واشنطن
