رغم محادثات بوتين وترامب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات خلال الليل

01:13 م السبت 16 أغسطس 2025

بوتين وترامب

background

كييف- (د ب أ)

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية خلال الليل على الرغم من المحادثات الرئاسية الأمريكية الروسية في ألاسكا؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسبما قال مسؤولون اليوم السبت.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي 85 طائرة مسيرة مقاتلة وصاروخا باليستيا ضد أهداف في المناطق النائية الأوكرانية.

وقال الجيش إنه على الرغم من اعتراض معظم الطائرات المسيرة، غير أنه تم شن 24 غارة بطائرات مسيرة وتوجيه ضربة صاروخية واحدة في 12 موقعا.

كما تم تسجيل هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على الجانب الروسي. ووفقًا لوزارة الدفاع في موسكو، تم إسقاط 29 طائرة مسيرة.

وأضافت الوزارة أن معظم عمليات الدفاع الجوي جرت فوق أراضي جنوب روسيا وبحر آزوف.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يتم الإعلان عن نتائج ملموسة في البداية، على الرغم من أن ترامب وبوتين وصفا القمة بأنها مثمرة.


ترامب بوتين كييف ترامب وبوتين
