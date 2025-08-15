ترامب وبوتين يبدآن اجتماعاً ثنائياً ويرفضان الرد على أسئلة الصحفيين

القاهرة- مصراوي

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً ثنائياً، اليوم الجمعة، في القاعدة المشتركة إلمندورف ريتشاردسون بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا.

وفي مشهد اتسم بالفوضى، أُدخل الصحفيون وأُخرجوا سريعاً من القاعة التي بدأ فيها الزعيمان اجتماعهما، بحضور كبار مساعديهما.

وكما جرت العادة، رفض بوتين الإجابة عن أسئلة الصحفيين، من بينها: "هل ستوافقون على وقف إطلاق النار؟" و "هل ستلتزمون بعدم قتل المزيد من المدنيين؟"، علماً أن الرئيس الروسي نادراً ما يواجه أسئلة من صحفيين أجانب.

وبدوره، امتنع الرئيس ترامب عن الإجابة على أي أسئلة.

جلس إلى جانب ترامب كل من السيناتور ماركو روبيو، ومايكل وويتكوف، إضافة إلى مترجم، بينما جلس إلى جانب بوتين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمستشار السياسي يوري أوشاكوف، ومترجم.

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا، قبيل القمة التي طال انتظارها بين الرئيسين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وحطّت طائرة بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بعد وقت قصير من وصول طائرة ترامب، حيث شوهد الزعيمان يتصافحان أمام عدسات الكاميرات قبل أن يسيرا معًا فوق السجّاد الأحمر.

ويُعد هذا اللقاء الأول لبوتين على أراضي دولة غربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وخلال الاستقبال، تبادل الرئيسان المجاملات في أجواء وُصفت بالودية والحيوية، حيث مدّ ترامب يده مجددًا لبوتين وربّت على الجزء العلوي منها أثناء المصافحة الثانية.

وكانت التكهنات قد دارت في وقت سابق حول ما إذا كان الرئيسان سيتشاركان الرحلة في سيارة الليموزين نحو غرفة الاجتماعات، وهو ما حدث بالفعل.