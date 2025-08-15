الكرملين: ترامب سيكون في استقبال بوتين عند طائرته في ألاسكا

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا.

وذكر الكرملين، أنه من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث سيستقبله ترامب.

وغادر ترامب واشنطن متوجهًا إلى ألاسكا، في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، إذ من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، إن لقاءه المرتقب مع بوتين "سيكون هناك أمر ما"، معربًا عن أمله في تحقيق "نتيجة ما" من القمة.

ولفت إلى وجود "احترام متبادل" بينه وبين بوتين، الذي سيرافقه عدد من رجال الأعمال الروس خلال القمة، محذرًا من أن روسيا ستواجه "عواقب اقتصادية شديدة" إذا لم تتوصل إلى اتفاق سلام، معربًا عن ثقته بأن أوكرانيا ستتخذ القرار المناسب بشأن مسألة الأراضي.







