وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيكون هناك أمر ما"، معربًا عن أمله في تحقيق "نتيجة ما" من القمة.

وأشار ترمب إلى أن الهجمات الروسية المستمرة في أوكرانيا تعكس محاولة للتفاوض من موقع قوة، لكنه شدد على أن هذه الإستراتيجية "تضر بروسيا أكثر مما تنفعها".

وأضاف أن مسألة الأراضي "ينبغي أن تتخذ أوكرانيا القرار بشأنها"، مؤكدًا أن النقاش حول تبادل الأراضي سيكون مطروحًا، لكن القرار النهائي "يعود لأوكرانيا".

وأكد ترامب أن الحرب "ينبغي أن تتوقف من أجل إنقاذ الأرواح"، موضحًا أنه ليس في أوكرانيا للتفاوض نيابة عنها، وإنما لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما لفت إلى وجود "احترام متبادل" بينه وبين بوتين، الذي سيرافقه عدد من رجال الأعمال الروس خلال القمة، محذرًا من أن روسيا ستواجه "عواقب اقتصادية شديدة" إذا لم تتوصل إلى اتفاق سلام، معربًا عن ثقته بأن أوكرانيا ستتخذ القرار المناسب بشأن مسألة الأراضي.