أنكوراج(روسيا)- (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لدى صوله إلى مدينة أنكوراج في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن روسيا تتجه إلى محادثاتها مع الولايات المتحدة في ألاسكا بموقف "واضح ومفهوم"

وأضاف لافروف أنه تم وضع الكثير من العمل التحضيري لاجتماع اليوم الجمعة بين الرئيسيين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في مواصلة ما وصفه بـ"محادثات مفيدة".

وفي تصريحات أدلى بها إلى قناة روسيا-24 الرسمية، أضاف لافروف:"نعرف أن لدينا حججا وموقفا واضحا ومفهوما وسنعرضها".

وقال ترامب إنه سيضغط من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية للحرب. ولم يظهر بوتين، الذي أمر بالغزو الشامل في فبراير/شباط 2022، حتى الآن أي مؤشر على التراجع.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المباشر بين الزعيمين في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا(1930 بتوقيت جرينتش) في قاعدة الميندورف-ريتشاردسون العسكرية خارج أنكوراج مباشرة.

وكان الكرملين قد أكد أمس الخميس الجدول الزمني للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأمريكي في ألاسكا.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أن الحرب الروسية في أوكرانيا سوف تتصدر أجندة المباحثات.

وأضاف أن من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا، مشتركا، بعد المشاورات.

وإضافة إلى أوشاكوف، سوف يضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع اندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف و كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف.