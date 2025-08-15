كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا

سول- (د ب أ)

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا في خطاب عام بمناسبة مرور 80 عاما على تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الياباني، بحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول: "اليوم ، تطورت الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا إلى تحالف غير مسبوق، وأصبحت أكثر صلابة وسط نضالهما المشترك للحد من إحياء النازية الجديدة وحماية السيادة والأمن والعدالة الدولية".

وتابع الزعيم الكوري الشمالي إن بيونج يانج وموسكو "يصنعان التاريخ" في نضالهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مشيرًا إلى أن: "القوة الناتجة عن تضامن كوريا الشمالية وروسيا، تشكلت بأفكار سامية وصداقة حقيقية... لا حدود لها".

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها كيم خطابا عاما في ذكرى 15 أغسطس.

ولم يتطرق كبم في الخطاب إلى ذكر كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، ولكنه اشتكى من "الأعمال السيئة المتزايدة من قبل الإمبرياليين" التي تنتهك سيادة وحقوق البلدان الأخرى.

ووفقا ليونهاب، حضر عدد من الضيوف الروس الحفل بمن فيهم فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان الروسي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأربعاء أن كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في مكالمة هاتفية في وقت سابق من الأسبوع على "مواصلة الاتصال بشكل أوثق في المستقبل".

ووقعت موسكو وبيونج يانج شراكة استراتيجية في عام 2024 خلال زيارة بوتين لكوريا الشمالية. ويتضمن الاتفاق مساعدة عسكرية في حال تعرض أحد البلدين للهجوم.

ودعمت كوريا الشمالية الحرب الروسية ضد أوكرانيا بتزويد موسكو بالأسلحة والجنود.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.