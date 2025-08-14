إعلان

الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إقرار الحزمة الـ 19 من العقوبات على روسيا في سبتمبر

05:32 م الخميس 14 أغسطس 2025

الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تهدف إلى إقرار الحزمة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا في سبتمبر.

وأوضحت المتحدثة، اليوم الخميس، دون الخوض في تفاصيل حول المحتوى المحتمل للعقوبات: "نأمل أن نتمكن من اعتمادها الشهر المقبل".

وستكون هذه هي حزمة العقوبات الـ 19 التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، فيما استهدفت العقوبات السابقة على روسيا الاقتصاد، وصناعات هامة، وسلاسل الإمداد العسكرية وأفراد مرتبطين بالحرب في أوكرانيا

ويتمثل هدف العقوبات في جعل استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع حاليا، أكثر صعوبة.

ويتطلب فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع. وفي أوقات سابقة، تسببت الخلافات الداخلية في إبطاء هذه العملية، وكانت المجر وسلوفاكيا من بين الدول التي أعاقت اتخاذ إجراءات ضد موسكو.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان الالتزام بالجدول الزمني المقرر.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أوكرانيا المفوضية الأوروبية موسكو
