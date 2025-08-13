إعلان

ترامب: سأعين رئيسًا جديدًا للفيدرالي الأمريكي في أقرب وقت ممكن

08:58 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إعلان الفائزين بجوائز مركز كينيدي في واشنطن، الأربعاء، إنه سيعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

وقبل أيام، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتأخر"، مؤكدا أن الضرر الذي تسبب به تأخره الدائم لا يمكن حصره.

وألمح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد باول.

وكتب ترامب: "جيروم (المتأخر) يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إن الضرر الذي أحدثه بسبب تأخره دائمًا لا يمكن قياسه. ولحسن الحظ، فإن الاقتصاد جيد للغاية لدرجة أننا تغلبنا على باول ومجلس الإدارة الراضي عن نفسه".

وأضاف ترامب: "أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب العمل الرهيب وغير الكفء إلى حد كبير الذي قام به في إدارة تشييد مباني بنك الاحتياطي الفيدرالي. ثلاثة مليارات دولار مقابل وظيفة كان من المفترض أن تكلف 50 مليون دولار. ليس جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي جوائز مركز كينيدي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول سعر الفائدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة