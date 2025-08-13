ترامب: سأعين رئيسًا جديدًا للفيدرالي الأمريكي في أقرب وقت ممكن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إعلان الفائزين بجوائز مركز كينيدي في واشنطن، الأربعاء، إنه سيعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

وقبل أيام، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتأخر"، مؤكدا أن الضرر الذي تسبب به تأخره الدائم لا يمكن حصره.

وألمح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد باول.

وكتب ترامب: "جيروم (المتأخر) يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إن الضرر الذي أحدثه بسبب تأخره دائمًا لا يمكن قياسه. ولحسن الحظ، فإن الاقتصاد جيد للغاية لدرجة أننا تغلبنا على باول ومجلس الإدارة الراضي عن نفسه".

وأضاف ترامب: "أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب العمل الرهيب وغير الكفء إلى حد كبير الذي قام به في إدارة تشييد مباني بنك الاحتياطي الفيدرالي. ثلاثة مليارات دولار مقابل وظيفة كان من المفترض أن تكلف 50 مليون دولار. ليس جيد".