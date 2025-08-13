إعلان

جنوب السودان تكشف حقيقة موافقتها على تهجير الفلسطينيين إليها

07:38 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

جنوب السودان

وكالات

قالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، إن جوبا لا تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، نقلا عن ستة أشخاص مطلعين، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية جنوب السودان".

وفي مارس، نفى الصومال ومنطقة أرض الصومال تلقي أي اقتراح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وقالت مقديشو إنها ترفض رفضا قاطعا أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في جوبا، إن الوزير موندي سيمايا كومبا، زار إسرائيل الشهر الماضي واجتمع مع نتنياهو.

وزارة الخارجية في جنوب السودان إعادة توطين فلسطينيين في جنوب السودان تهجير الفلسطينيين لجنوب السودان إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا
