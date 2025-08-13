إعلان

بزشكيان ردًا على عرض نتنياهو بمساعدة الإيرانيين: مجرد سراب

06:37 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

مسعود بزشكيان

وكالات

رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على وعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمساعدة الإيرانيين في تحلية المياه حال تخلصوا من نظامهم، قائلا إن نظاما "يحرم غزة من الماء والغذاء يقول إنه سيجلب لنا الماء بالطبع هذا مجرد سراب".

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، مساء الثلاثاء، إنه "إذا ما أردتم إيران حرة فالآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل الحرية".

وأشار نتنياهو، إلى أن كل شيء ينهار في إيران وهناك أزمة في توفير المياه، مضيفا "خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير وتكرير المياه حين تحصلون على الحرية".

وأكد نتنياهو في رسالته إلى الإيرانيين، على أنه يجب أن "تخاطروا من أجل مستقبلكم وحريتكم اخرجوا للشوارع وتظاهروا ضد الاضطهاد".

مسعود بزشكيان إيران نتنياهو الشعب الإيراني تصريحات نتنياهو
