وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركانه إيال زامير صدق على الأفكار الرئيسية بشأن احتلال مدينة غزة.

وكان هناك ثمة خلاف كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير وذلك على خلفية قرار المجلس الوزاري المصغر باحتلال كامل قطاع غزة.

وفي آخر تطورات الخلاف بينهما، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مُنع من دخول مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش.

وكانت هيئة البث العبرية، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة، وذلك بعدما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".