"ردد فلسطين حرة".. إيقاف مراقب الحركة الجوية في مطار باريس عن العمل



وكالات

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، تعليق عمل مراقب الحركة الجوية في مطار باريس الذي وجه شعارا مؤيدا لفلسطين عبر الاتصال اللاسلكي لطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية.

كتب الوزير في حسابه على منصة "إكس": "تم التعرف على المخالف وهو مراقب الحركة الجوية. تم تعليق عمله بالكامل حتى إشعار آخر. وبدأنا الشروع فورا في إجراءات تأديبية بحقه".

وأوضح أن الموظف يعمل في مطار باريس شارل ديغول، وأن الحادث وقع صباح يوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الوزير إلى أن تصرفات المراقب تنتهك قواعد استخدام الاتصالات اللاسلكية وقد تضر بصورة الخدمة العامة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة النقل الفرنسية، أن مراقب الحركة الجوية قال لطاقم الطائرة الإسرائيلية عبر اللاسلكي "فلسطين حرة".

وفي الأسبوع الماضي، قام مؤيدون لفلسطين برش طلاء أحمر على واجهة المبنى الذي يضم مكتب شركة "إل عال" الإسرائيلية في باريس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في 25 يوليو أن باريس ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأكد أنه أرسل رسالة بهذا التعهد إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.